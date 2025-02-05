منح تراخيص لـ 16 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن منح التراخيص المؤسسية لـ16 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي، تشمل المؤسسات العاملة في المناطق الحرة بالإمارة، في خطوة تعزز من تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وقال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، أحمد إبراهيم السعدي، إن التراخيص تأتي ضمن جهود الوزارة لتوحيد إجراءات ترخيص مؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع الجهات التعليمية المحلية.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص الزمن اللازم لإتمام عملية الترخيص، بما يتناسب مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأضاف السعدي أن القرارات ثمرة اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين الوزارة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وتهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية جاذبة، قادرة على استقطاب المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة، ما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً في قطاع التعليم العالي.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والكفاءة المؤسسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور وافي داوود، أن منح التراخيص لـ16 فرعاً لجامعات دولية يمثّل خطوة مهمة في إطار التعاون مع وزارة التعليم العالي وهذا يعزز قدرة دبي على تلبية معايير السرعة والكفاءة في قطاع التعليم، تماشياً مع استراتيجية التعليم 2033 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدةً للتعليم على مستوى العالم، وجذب المزيد من الطلاب الدوليين والمربين، واستقطاب مؤسسات التعليم العالي الدولية.

وأوضح أن ذلك سيمكِّن الطلبة المنتسبين إلى هذه المؤسسات من الاستفادة من تصديقات الوزارة على الشهادات وكشوف الدرجات والمستندات الأخرى، وتؤكد التراخيص اعتراف الوزارة بالشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات التعليمية.

وشملت قائمة المؤسسات التي حصلت على التراخيص الجديدة: جامعة كيرتن الأسترالية، معهد إسمود الفرنسي، جامعة ميدلسكس دبي البريطانية، جامعة مردوك دبي الأسترالية، جامعة برادفورد البريطانية، معهد بيرلا للتكنولوجيا من الهند، جامعة ديمونتفورت البريطانية، كلية هولت للأعمال الدولية الأميركية، جامعة لويس الإيطالية، مانيبال أكاديمي الهندية، كلية «اس اي ايه» الأسترالية، الجامعة الأوروبية الألمانية، كلية سكيما الفرنسية، جامعة جورجتاون الأميركية، الكلية العليا للتجارة الفرنسية، جامعة مانشستر البريطانية.