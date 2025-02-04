900 مليون شخص استهدفتهم حملة "أجمل شتاء في العالم" خلال 4 دورات

كشفت حملة أجمل شتاء في العالم، أنها نجحت في الوصول إلى قرابة 900 مليون شخص حول العالم خلال الدورات الأربعة الأولى لها، بما يعزز مكانة الدولة سياحياً، ويدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والتي تستهدف جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لقطاع السياحة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم في 2031 بمعدل زيادة سنوية قدرها 27 مليار درهم.

وقالت مديرة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، فاطمة عبدالرحمن، إن حملة أجمل شتاء في العالم بدورتها الخامسة تقام بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني، تحت شعار "السياحة الخضراء"، ضمن مبادرات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، بهدف مواصلة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ووصيته في تشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة.

وأضافت لـ"الإمارات اليوم": "تسعى الحملة إلى تعريف العالم بتنوع البيئات في الدولة وسحر طبيعتها ومناسبة أجوائها ومناطقها لمختلف أنواع السياحة، خصوصاً السياحة الخضراء، وتركّز الحملة على تعريف العالم بما حققته دولة الإمارات من إنجازات في برامجها البيئية ونشر الزراعة والرقعة الخضراء".

الإمارات وجهة سياحية رئيسة

وأكدت فاطمة عبدالرحمن، أن حملة أجمل شتاء في العالم ترسّخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية رئيسة على المستوى العالمي، وتعمل على الترويج للمعالم السياحية الممتدة عبر إمارات الدولة، والتي تتميز بكنوز الطبيعة المتنوعة ومقوماتها الساحرة، لافتة إلى أن الحملة تسعى إلى تشجيع الاستثمارات بمشاريع السياحة الداخلية واستقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وترسيخ تنافسية الإمارات عالمياً.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف تشجيع السياحة الداخلية وإبراز المعالم السياحية وتنوّع البرامج والمنتجات السياحية في الإمارات، فضلاً عن دعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والتي تستهدف جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لقطاع السياحة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم في 2031 بمعدل زيادة سنوية قدرها 27 مليار درهم.

جمال وجهات السياحة الشتوية

وكشفت أن الحملة نظمت شراكة استراتيجية مع قمة المليار متابع التي انعقدت أخيراً في دبي، بهدف تسليط الضوء على المقومات السياحية لدولة الإمارات، وتعزيز السياحة من خلال إبراز جمال وجهات السياحة الشتوية في الدولة والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق أهداف حملة أجمل شتاء في العالم وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات على خارطة السفر والسياحة العالمية.

وكشفت أن الحملة حققت خلال النسخ الماضية أرقاماً إيجابية، حيث وصلت إلى 20 مليون شخص حول العالم عبر أكثر من 2000 تغطية إعلامية في النسخة الأولى، وفي النسخة الثانية وصلت الحملة إلى 80 مليون شخص عبر أكثر من 2200 تغطية، فيما نجحت في الوصول لأكثر من 190 مليون شخص في النسخة الثالثة. وفي النسخة الرابعة وصلت المواد الإعلامية والتسويقية للحملة لقرابة 600 مليون شخص.