19 جراحة مجانية لمصابين بحالات «الشفة الأرنبية»

يستعد مستشفى «هيلث بوينت» لإجراء 19 عملية جراحة مجانية، لمرضى تراوح أعمارهم بين ستة أشهر و43 عاماً، مصابين بحالات «الشفة الأرنبية» و«الحنك المشقوق»، سعياً لتغيير حياتهم نحو الأفضل.

جاء ذلك ضمن البرنامج الجراحي السابع، الذي نظمه المستشفى بالتعاون مع مؤسسة «عملية الابتسامة» الخيرية الإماراتية، تماشياً مع التزامه بتحسين صحة وحياة أفراد المجتمع، وإعادة البسمة إلى وجوه المصابين بهذه الحالات الصحية، وتحدث حالات «الشفة الأرنبية» و«الحنك المشقوق» نتيجة انفصال في الشفة العليا والفم أثناء نمو الجنين في الرحم، ما يسبّب للطفل صعوبة تناول الطعام والكلام والسمع.

وفي بعض الحالات قد تقود لمشكلات في الأسنان، فيما يولد نحو طفل واحد من بين نحو 700 طفل بهذه الإصابات حول العالم، وفقاً لبيانات مؤسسة «عملية الابتسامة».

واستفاد العديد من المرضى من مختلف الجنسيات، مثل أوزبكستان والفلبين، من البرنامج السابع، حيث تم تقييم حالتهم من قبل فريق طبي متعدد التخصصات من متطوعي مؤسسة «عملية الابتسامة» الإماراتية، بما يضم جراحي التجميل، وأطباء الأطفال والتخدير والأسنان والمتخصصين في علاج النطق، وذلك ضمن مرافق مستشفى «هيلث بوينت» عالمية المستوى.

وتلقى المرضى المؤهلون للجراحة العلاج في مستشفى «هيلث بوينت»، الذي وفر ثلاث غرف عمليات، وأجنحة مخصصة لمرحلة ما قبل العمل الجراحي وبعده، إلى جانب مجموعة واسعة من خدمات الدعم الضرورية، ضماناً لحصول المرضى على أرقى معايير الرعاية ضمن رحلة علاجية متميزة.