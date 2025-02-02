عالم أحياء يشيد بمبادرات الإمارات لتعزيز الصحة والرفاهية

أشاد غاري بريكا، عالم الأحياء وخبير مقاومة الشيخوخة، بالدور الكبير الذي تلعبه الإمارات في تشجيع العادات الصحية وتعزيز الصحة العامة، موضحاً أن الإمارات تبذل جهودًا ملحوظة من خلال العديد من المبادرات الصحية التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز نمط حياة صحي بين أفراد المجتمع. وأشار غاري بريكا على هامش “مهرجان كيان للعافية” إلى أن أبرز تلك المبادرات كانت "دبي كان" التي توفر مياه معاد تنقيتها عبر فلاتر التناضح العكسي في أماكن متعددة، ومبادرة "30-30" التي تشجع على ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميًا.

وقال، إن الإمارات تركز بشكل كبير على المستقبل عبر استثمار الأموال في تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة، بدلاً من الانتظار لمعالجة المشاكل الصحية بعد حدوثها، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الرفاهية العامة وخلق بيئة تشجع على العناية بالصحة.

وفي حديثه عن نصائحه للصحة والرفاهية، شدد غاري بريكا على ضرورة العودة إلى الطبيعة كوسيلة أساسية لتحسين صحة الإنسان، مؤكداَ أن النوم يعد من العوامل الجوهرية في الحفاظ على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن العديد من الأشخاص يفتقرون إلى روتين نوم سليم.

وأوصى بتحسين جودة النوم من خلال تطبيق خطوات بسيطة وفعّالة مثل تقليل الإضاءة في الغرفة، وخفض درجة الحرارة، والابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم مؤكدا أهمية تقنيات التنفس في تعزيز الاسترخاء وتهدئة العقل.

وفي سياق آخر، تطرق بريكا إلى أهمية تناول الأطعمة الكاملة في تعزيز الصحة العامة والمساهمة في مقاومة الشيخوخة، موضحا أن الأنظمة الغذائية في العديد من الدول تعتمد بشكل مفرط على الأطعمة المعالجة، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصحة، مؤكداً أن الأطعمة الكاملة، مثل الخضروات والفواكه، تُعتبر من العوامل الأساسية التي تساهم في الحفاظ على صحة جيدة وزيادة العمر.

أما عن أهمية الحفاظ على صحة العضلات، فقد أشار إلى أن بناء العضلات من خلال تمارين رفع الأثقال يعد أمرًا أساسيًا في تحسين الصحة العامة، موضحاً أن العضلات هي أحد أهم أعضاء الجسم التي تسهم في معالجة الجلوكوز وتحسين عملية الأيض، مما يساعد في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

وأوضح غاري بريكا عالم الأحياء أن رسالته تتلخص في أن الصحة ليست مجرد غياب المرض، بل هي نتيجة اهتمام الإنسان بالعوامل الأساسية مثل النوم الجيد، والتمارين الرياضية، والتنفس السليم، مشيراً إلى أن الاهتمام بهذه الأساسيات يعزز من الرفاهية العامة ويؤدي إلى تحسين الصحة بشكل مستدام.