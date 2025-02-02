الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون

ترأس وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا، سهيل بن محمد المزروعي، وفد الدولة رفيع المستوى الذي يقوم بزيارة إلى إندونيسيا.

وعقد الوفد خلال الزيارة اجتماعات مع كبار المسؤولين الإندونيسيين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والنهوض بمستوى العلاقات إلى آفاق تعكس طموحات قيادة البلدين الصديقين.

وكان رئيس جمهورية إندونيسيا فخامة برابوو سوبيانتو، استقبل في مقر إقامته بجاكرتا، سهيل المزروعي، الذي نقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والرخاء.

وبحث اللقاء آلية تعزيز التعاون في شتى المجالات، حيث تحولت العلاقات الإماراتية - الإندونيسية إلى شراكة استراتيجية شاملة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية.

من جانبه، أعرب الرئيس الإندونيسي عن سعادته بزيارة وفد الدولة، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع دولة الإمارات في المجالات التي تخدم مصلحة البلدين، حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون، والعمل على تسريع الاتفاقيات والمشاريع والانتهاء منها، تمهيداً لاعتمادها بين البلدين الصديقين.