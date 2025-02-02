«تطبيق» يختار الجنين الأنسب من بين 15 في «الحاضنة الذكية»

انطلقت أمس، فعاليات مؤتمر «فيرتيكلينيك» للخصوبة وأطفال الأنابيب في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، تحت شعار «تحسين نجاح التلقيح الصناعي والتوعية بالحفاظ على الخصوبة»، الذي تنظمه مجموعة «فيرتيكلينيك للخصوبة» بالتعاون مع مجموعة ARGC من المملكة المتحدة، تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي.

افتتحت المؤتمر المدير التنفيذي لقطاع الجودة والسلامة، فايزة سيف اليافعي، بمحاضرة سلطت فيها الضوء على أهمية الحدث في تعزيز القطاع الصحي في أبوظبي بما يتماشى مع رؤية الحكومة لعام 2025.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم حلول عالمية في مجال الخصوبة لدعم العائلات في رحلتها نحو الأبوة والأمومة، ومن أبرز ما عرض تطبيق الذكاء الاصطناعي «الجوريزم» الذي طورته مجموعة ARGC، ويساعد على تحديد الجرعات الهرمونية المناسبة لكل امرأة، ويختار الجنين الأنسب من بين 15 جنيناً في الحاضنة الذكية، ما يوفر جهود الطبيب ويحسن فرص نجاح العلاج.

يشارك في المؤتمر أكثر من 35 شركة متخصصة في مجال تقنيات الإخصاب، إضافة إلى أكثر من 25 خبيراً دولياً من مختلف أنحاء العالم، ومختصين في مجالات مختبرات الأجنة والنساء والتوليد والغدد الصماء وأمراض المسالك البولية والذكورة.

وأكّدت رئيسة المؤتمر الدكتورة نجوان أحمد، التزام مجموعة «فيرتيكلينيك» بتطوير تقنيات تحفيز المبايض، ورعاية ما قبل وبعد التلقيح الاصطناعي.

فيما أفاد استشاري أمراض النساء والتوليد الدكتور أمين حمزة جعفر، بأن الذكاء الاصطناعي يشكل طفرة في تحسين نتائج علاجات الخصوبة.

ولفت الدكتور محمد الترانيسي المدير الطبي لمراكز ARGC في لندن إلى أهمية تخصيص العلاج لكل مريض على حدة، مشيراً إلى أن معظم العيادات تعتمد على بروتوكولات علاجية موحدة قد لا تناسب جميع الحالات، لافتاً إلى أهمية المؤتمر في الاطلاع على أحدث التقنيات في هذا المجال.

وأكد المدير الطبي لمجموعة «فيرتيكلينيك» الدكتور السمؤل الحاكم، أن المؤتمر فرصة لعرض الأبحاث المتطورة، ومناقشة تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل مع الحالات المعقدة مثل الأمراض الوراثية والتقدم في العمر، مشيراً إلى توقيع شراكات جديدة خلال المؤتمر لتحسين خدمات الخصوبة في الإمارات.