اعتماد قائمة المرشحين للفوز بجائزة محمد بن راشد العالمية للمياه

اعتمد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» قائمة المرشحين للفوز في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه.

ونوه أعضاء المجلس بالابتكارات المشاركة في الجائزة، وتركيز المرشحين على استثمار أحدث تطبيقات التكنولوجيا الحيوية والابتكارات التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي والتناضح العكسي وأنظمة الأغشية، واستخلاص المياه من الهواء.

وأشار أمناء «سقيا الإمارات» إلى أن نوعية التقنيات المشاركة تؤكد دور الجائزة في تحفيز الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين على تسخير الابتكار وأحدث التقنيات لإنتاج المياه أو تحليتها أو تنقيتها أو تقطيرها، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وإيجاد حلول لأزمة المياه العالمية.

وقد تسلّمت الدورة الرابعة من الجائزة طلبات مشاركة من 46 بلداً من جميع أنحاء العالم.

وتهدف الجائزة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أميركي، وتشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات»، إلى تشجيع تطوير المشروعات والتقنيات والنماذج المبتكرة في مجال إنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

وقال رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»، سعيد محمد الطاير، إن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه تسهم في تعزيز مكانة دبي بوصفها حاضنة عالمية للابتكار ومؤثراً مهماً في تحسين جودة حياة الناس في كل مكان، وذلك من خلال دورها في ترسيخ دور الابتكار والتكنولوجيا لتوفير حلول مستدامة لتحدي ندرة المياه، وإحداث تأثير إيجابي وأثر مجتمعي كبير، وتأمين المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات المحرومة في العالم، بما يتيح لأفراد هذه المجتمعات استثمار وقتهم في تحقيق تطلعاتهم وبناء قدراتهم، والتخلص من الأمراض الناجمة عن شح وتلوث المياه».

وأضاف: «استفاد ملايين في العالم من المشاريع الفائزة بالجائزة في دوراتها السابقة، خصوصاً في جمهورية كينيا، ودولة تنزانيا، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية الهند، والجمهورية اليمنية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية هندوراس، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وجمهورية غانا، وجمهورية تشيلي، وجمهورية مدغشقر، وغيرها».

إلى جانب ذلك، بلغ عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في العالم، 14.9 مليون مستفيد منذ تأسيسها في عام 2015 وحتى اليوم.

وخلال الدورات السابقة من الجائزة، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم، وتضم الجائزة أربع فئات رئيسة: جائزة المشاريع المبتكرة، وتشمل فئتي المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة، وجائزة الابتكار في البحث والتطوير، وتشمل فئتي الجهات الوطنية والجهات العالمية، وجائزة الابتكارات الفردية، وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب، وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات.