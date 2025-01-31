محمد بن راشد لأوائل أكاديمية شرطة دبي: الإمارات تنتظر منكم الكثير

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تقدُّم الأوطان وازدهارها يبقيان دائماً مرهونين بما تملكه من ثروة بشرية وكوادر شابة مؤهلة ومبدعة في شتى المجالات، وهو مبدأ آمنت به دولة الإمارات منذ تأسيسها، لتجعل من الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته أولوية وطنية، سخّرت في سبيلها الجهود كافة من أجل بناء أجيال من الشباب القادرين على ريادة مسيرة التطوير، بمداد من العِلم والمعرفة الممزوج بحب الوطن والتفاني في رفعته.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، أمس، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أوائل خريجي الدفعة 32 من الطلبة المرشحين، وخريجات الدفعة الخامسة من الطالبات المرشحات، بأكاديمية شرطة دبي، في قصر زعبيل بدبي.

وقد هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أوائل خريجي وخريجات أكاديمية شرطة دبي على تفوقهم وما أبدوه من التزام خلال فترة تحصيلهم العلمي، في صرح كبير مسؤول عن تخريج الكوادر التي ستتولى مسؤولية حماية مقدرات الوطن وصون أمن وسلامة مجتمعه، داعياً سموّه إياهم إلى مواصلة سعيهم الدائم للتميز مع دخولهم إلى الحياة العملية، والاستمرار في اكتساب المهارات والمعارف التي تمكنهم من الاضطلاع بواجبهم تجاه الوطن على الوجه الأمثل، وأن يكونوا دائماً نموذجاً يحتذى في الالتزام والدقة في تنفيذ أدوارهم.

ووجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحديث لأبنائه وبناته الخريجين والخريجات، بحضور نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، قائلاً: «تقفون اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تحمل في طياتها مسؤولية عظيمة، وشرفاً لا يوازيه شرف وهو خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.. تفوقكم اليوم ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو رسالة لكل شاب وشابة بأن الإصرار والعمل الجاد هما الطريق نحو الريادة».

وأضاف سموّه: «الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها الأوفياء.. ولا يحميها إلا رجال ونساء يضعون مصلحتها فوق كل اعتبار.. أنتم قدوة لجيل يؤمن بأن التفوق ليس غاية.. بل وسيلة لصنع مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.. أرجو أن تكونوا دائماً في الطليعة، تقدمون القدوة والمثل في خدمة الوطن، بفكر واعٍ، وأخلاق رفيعة، وانتماء لا حدود له.. فخورون بكم اليوم، ونتطلع لإنجازاتكم غداً.. سيروا على درب التميز، فالإمارات تنتظر منكم الكثير».

جاء ذلك في إطار اللقاء الأسبوعي لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي حضره سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ، وجمع من أعيان البلاد ورجال الأعمال وكبار المسؤولين، حيث تخلل اللقاء محاضرة قدّمها نائب مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، عامر الصايغ الغافري، حول تطور مسيرة الإمارات في مجال الفضاء.

محمد بن راشد:

. أنتم قدوة لجيل يؤمن بأن التفوق ليس غاية.. بل وسيلة لصنع مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.