"طرق دبي" تنفذ 3 حلول مرورية لتعزيز السلامة والانسيابية المرورية على شارع الشيخ زايد

انتهت هيئة الطرق والمواصلات من تنفيذ ثلاث تحسينات مرورية على شارع الشيخ زايد لتعزيز كفاءة الطرق، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير شبكة الطرق وتعزيز كفاءة منظومة التنقل في إمارة دبي، والتزاما منها نحو رفع مستوى الانسيابية المرورية في المناطق الحيوية في دبي، لمواكبة النمو العمراني والتوسع المستمر بالإمارة.

وقال مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، عبدالله لوتاه: "تولي الهيئة اهتماماً بالغاً بتعزيز شبكة الطرق في مختلف المناطق بإمارة دبي، وفي مقدمتها شارع الشيخ زايد، الذي يعد من أهم الطرق الحيوية في الإمارة، حيث يشكل مركزًا اقتصادياً حيوياً ويحيط بالمناطق السكنية والمعالم الاقتصادية والتجارية المهمة، مثل مركز دبي المالي العالمي، وبرج خليفة، ودبي مول، ومجموعة من الشركات العالمية والبنوك والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى الفنادق والمرافق الترفيهية، مما يجعله شارعاً محورياً للحركة التجارية والتنقل اليومي".

وأضاف لوتاه: "شملت التحسينات المرورية زيادة مسافات التداخل المروري بين شارع أم الشيف وشارع المنارة بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي، وتوفير مسار إضافي للحركة المتجهة إلى منطقة المنارة، مما سيسهم في زيادة سعة المركبات بنسبة 30% في ذلك الاتجاه وبالتالي رفع انسيابية حركة دخول وخروج المركبات. كما نفذت الهيئة التحسين الثاني على مخرج شارع الخدمة أمام فندق شنغريلا باتجاه التقاطع الأول لشارع الشيخ زايد بالقرب من دبي مول، حيث ركزت تلك الأعمال على زيادة مسافات التداخل المروري بين حركة الدخول من شارع الخدمة والمخرج المؤدي إلى شارع الصفا ودبي مول، وذلك بهدف زيادة انسيابية الحركة وتقليل الكثافة المرورية عند هذا الموقع الحيوي".

وأفاد لوتاه أن التحسين الثالث شمل كذلك زيادة مسافة التداخل المروري بين شارع المرابع وشارع المنارة بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي، مما يسهم في تخفيض الكثافة المرورية على مقاطع التداخل المروري وتقليل طوابير الانتظار، وبالتالي رفع معدل انسيابية حركة المركبات خلال ساعات الذروة.