محمد بن راشد: دبي مطار العالم … وعالم جديد في قطاع الطيران

أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإنجازات التي حققها مطار دبي الدولى خلال العشر سنوات السابقة.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "مطار دبي الدولي خلال العشر سنوات السابقة : 770 مليون مسافر … أكثر مطار دولي إشغالاً بحسب مجلس المطارات الدولي .. 3.3 مليون حركة جوية".

وأضاف سموه قائلاً :"مطار دبي الدولي في 2024 : أكثر مطار دولي إشغال دولياً بعدد 92 مليون مسافر .. 300 ألف حركة جوية… 106 شركة طيران ورحلات ل272 مدينة في 107 دولة حول العالم.."، "مطارات دبي خلال العشر سنوات القادم: 128 مليار درهم درهم لإعادة تشكيل مشهد الطيران الدولي بمعايير إماراتية".

واختتم سموه قائلاً :"دبي مطار العالم … وعالم جديد في قطاع الطيران".