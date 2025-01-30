حمدان بن محمد يتلقّى دعوة من رئيس وزراء الهند لزيارة بلاده

تلقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، دعوة من رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، لزيارة بلاده أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، وزير الشؤون الخارجية الهندي، الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، حيث أعرب سموه عن امتنانه للدعوة الكريمة، التي تأتي في إطار علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة والمتنامية بين البلدين.

وقد رحّب سمو ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالدكتور جايشانكار، مؤكداً سموه عمق الروابط التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تُعد ركيزة أساسية تدعم نمو وازدهار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتؤكد تطورها الإيجابي المستمر بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، نحو آفاق أرقى تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وشمل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، مع التركيز على القطاعات الحيوية الرئيسة المرتبطة بخطط التنمية الشاملة في البلدين، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي، في سياق «الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين الإمارات والهند، بما في ذلك تعزيز مستويات التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين الجانبين، وكذلك تم التطرّق إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء.