حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية شرطة دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية شرطة دبي، والتي شملت 79 من المرشحين والمرشحات في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، وذلك في ميدان أكاديمية شرطة دبي.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، شهدت اليوم حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية شرطة دبي، والتي شملت 79 من المرشحين والمرشحات في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، وذلك في ميدان أكاديمية شرطة دبي... فخورون بالمستوى الذي وصلت إليه شرطة دبي وأكاديميتها التي خرّجت منذ تأسيسها في عام 1987 أكثر من 7800 خريج وخريجة، وأصبحت اليوم مرجعاً في تطوير المهارات والقدرات الشُرطية... نبارك لجميع الخريجين ولذويهم ولمجتمعنا، ونتطلع لمساهمات كل فرد منهم في خدمة الدار وأهلها، ولتبقى بلادنا واحة أمن وأمان واستقرار وأزدهار.