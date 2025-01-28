عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الهند ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

ورحب سموه بمعالي سوبرامنيام جايشانكار وهنأه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية معربا عن تمنيانه للشعب الهندي الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار مجمل التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.