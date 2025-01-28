رئيس الدولة: حريصون على بناء شراكات مثمرة مع الدول الصديقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس وزراء جمهورية جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحّب سموه، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، برئيس الوزراء، متمنياً لجورجيا وشعبها الصديق دوام الخير والازدهار.

وبحث سموه ورئيس وزراء جورجيا مسارات تطور التعاون بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والزراعية والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك ضمن خطط البلدين التنموية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ما يتعلق بترسيخ السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

وأكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على بناء شراكات مثمرة مع الدول الصديقة، خصوصاً في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة.

وأشار سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي 2024، تمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار التعاون الاقتصادي، وقال سموه: «نحن حريصون على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية لمصلحة التنمية المشتركة».

من جانبه، أعرب رئيس وزراء جورجيا عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال، مؤكداً اهتمام بلده بتوسيع آفاق تعاونها مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويدفع التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطور للعلاقات الإماراتية - الجورجية، لدفع عجلة التنمية المستدامة في البلدين في ظل توافر العديد من المقومات التي تعزز هذه التطلعات.

حضر اللقاء كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، ورئيس مجلس إدارة شركة «إيجل هيلز»، محمد العبار، وسفير الدولة لدى جورجيا، أحمد النعيمي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس الوزراء الجورجي، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء جورجيا توقيع مذكرة تفاهم استثمارية بشأن إنشاء مشاريع تطويرية تنموية في جورجيا. وقّع المذكرة رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، محمد العبار، ومن الجانب الجورجي ليفان دافيتا شفيلي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، وتورنيكي ريجفادزه، رئيس حكومة أدجارة التي تتمتع بحكم ذاتي، بحضور عدد من مسؤولي البلدين.

محمد بن زايد:

• اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين نقلة نوعية كبيرة في مسار التعاون الاقتصادي.

إيراكلي كوباخيدزه:

• جورجيا مهتمة بتوسيع تعاونها مع الإمارات بما يدفع التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.