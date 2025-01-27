الإمارات تطلق مشروعاً لصيانة شبكات الصرف الصحي في خانيونس

انطلقت أعمال مشروع الصيانة الطارئة لشبكات الصرف الصحي في مناطق مختلفة ضمن نطاق بلدية خانيونس بقطاع غزة، أول من أمس، استجابة لمناشدات عاجلة من سكان المدينة التي عانت كارثة إنسانية وانهياراً شاملاً للبنية التحتية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وأوضح مسؤولون أن المشروع يهدف إلى معالجة الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها شبكات الصرف الصحي والمياه، بما يسهم في وضع حد للكوارث البيئية وتحسين الظروف المعيشية لسكان خانيونس، مؤكدين سعي الإمارات من خلال دائرة المشاريع إلى تنفيذ مبادرات عاجلة لإيصال المياه إلى المناطق المتضررة.

وثمّن رئيس بلدية خانيونس، الدكتور علاء البطة، الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن الإمارات كانت من أولى الدول التي قدمت الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني في غزة، ولاتزال مستمرة في مد العون لسكان القطاع.

وتُعد هذه المبادرة جزءاً من سلسلة المبادرات التي تنفذها دولة الإمارات، للتخفيف من آثار الكارثة، وتعزيز استقرار المجتمعات الفلسطينية المتضررة، في تجسيد واضح للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته.