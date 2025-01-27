صرف المعاشات التقاعدية عن «يناير» اليوم

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن معاشات شهر يناير الجاري ستصرف اليوم، ويبلغ إجمالي قيمة المعاشات التقاعدية المصروفة 807 ملايين و942 ألفاً و274 درهماً و64 فلساً، بزيادة قدرها 58 ألفاً و991 درهماً و161‬ فلساً على يناير العام الماضي، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات 748 مليوناً و951 ألفاً و113 درهماً و20 فلساً.

ويستفيد من الصرف الدوري للمعاشات لهذا الشهر 49 ألفاً و200 متقاعد ومستحق، بزيادة تقدر بنحو 2549‬‬‬ مستفيداً على يناير من العام الماضي، الذي استفاد فيه من الصرف 46 ألفاً و651 مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة تطبيقها، والمستفيدين الذين تدير ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.