حمدان بن محمد يحضر تشييع جثمان علي مبارك آل فراج

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، تشييع جثمان المغفور له بإذن الله تعالى، علي مبارك آل فراج.

وقد أدى سموه صلاة الجنازة على الفقيد في الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.