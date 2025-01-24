اليوم.. بدء أشد أيام الشتاء برودة في الإمارات

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن أشد أيام الشتاء برودة تبدأ اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 8 أيام، وتسمى الفترة التي تتوسط "موسم الشبط" ، فترة "برد الأزيرق" عند أهل الخليج العربي، وتقع اربعة أيام من هذه الفترة ضمن (طالع النعائم) الذي بدأ في 15 يناير، و أربعة ضمن (طالع البلدة ) والذي يبدا في 28 يناير. حيث أن نجوم موسم الشبط هي (النعائم ) و ( البلدة).

وأكد الجروان أن هذه الفترة تكون أشد أيام الشتاء برودة لاسيما في المناطق المكشوفة والصحراوية، و يشتد فيه البرد خاصة عند هبوب رياح الشمال و نشاطها المتوافق مع (ضربة الثمانين) في " در الثمانين" الواقع بين 1 الى 12 فبراير وتكون فيها اقوى ريح شمال شتوية.

وذكر أنه وفق المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في المنطقة، حيث ان ادنى معدلات طبيعية لدرجات الحرارة في المنطقة تكون بين 12 الى 25 يناير ، وتصل معدلات درجات الحرارة الدنيا في العمق البري الصحراوي صباحا دون 8 درجات مئوية في اغلب هذه المناطق لينخفض دون 5 درجات مئوية في بعض الاحيان، فيما أدنى درجة حرارة سجلت (بعد عام 2000) كانت مع أقوى موجة برد شهدتها في بداية فبراير 2017 و كانت دون-5.7 تحت الصفر في بعض مناطق الدولة .

وأشار إلى أنه بنهاية الشبط ، تنكسر شدة البرودة ، مع قدوم و"ايام العقارب " الأربعين العقربي " الموصوف بكثرة امطاره و شموليتها .

وذكر الجروان أن موسم "الشبط" هو ثاني مواسم الشتاء ، تشتد فيه البرودة ، وتنشط الرياح ، ويمتد موسم الشبط 26 يوماً الى 10 فبراير، و"النعائم" هي المنزلة الرابعة من منازل الشتاء السبعة، والأولى من منازل موسم الشبط.

وتطلع نجوم النعائم فوق الأفق الشرقي فجر يوم 15 من يناير وهي ثمان نجوم في برج القوس (الرامي) ، وتشمل مستطيلين ، سمى العرب قديما المستطيل الشرقي منها باسم (النعام الصادر) والمستطيل الغربي باسم (النعام الوارد). وتصوروه على هيئة نعام تروح وتغدو لشرب الماء من نهر المجرة أربع منها ترد نهر المجرة سمتها العرب النعام الوارد، وأربع منها انصرفت عن نهر المجرة وهي النعام الصادر.