بيع فيلا بـ 230 مليون درهم في نخلة جميرا بدبي

كشفت شركة «إنوفيت ليفينج» عن بيع فيلا «أليجرا» التي حطمت رقماً قياسياً، وهي فيلا بمساحة 28,154 قدماً مربعة تقع في «جي فروند، نخلة جميرا»، بسعر 230 مليون درهم.

وتعد عملية البيع الاستثنائية للفيلا، التي تم تسهيلها من قِبل شركة «سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» للعقارات، من أبرز معاملات العقارات في دبي، ما يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد الذي تحظى به الأناقة الراقية والمتطورة في السوق.

ويستوحي تصميم فيلا «أليجرا» في دبي من «إنوفيت ليفينج» سحر جنوب كاليفورنيا وإطلالات الخليج الخلابة التي تتمتع بها «نخلة جميرا»، كما تمزج بين جماليات منزل الشاطئ المريحة في لوس أنجلوس ورقي وأناقة شقة «بنتهاوس» في منهاتن. تم بناء الفيلا الشاسعة في يوليو 2022، وتجسّد فلسفة شركة «إنوفيت ليفينج» في التصميم الهادف ذي المعنى، وتعتمد لوحة ألوان محايدة وأثاثاً فاخراً، كما أن الاتصال السلس بين المساحات الداخلية والخارجية يجعلها منزلاً عائلياً استثنائياً.

وأكدت هوني ديلايمي، الشريك التنفيذي في شركة «سوذبيز» ووسيطة العقارات الحائزة جوائز التي قادت عملية البيع، أن المنازل الجاهزة للسكن في المناطق الراقية مثل «بالم جميرا» تظل مطلوبة بشدة من قبل العملاء المميزين ذوي المعايير العالية والدقيقة، ما يوفر ظروفاً يمكن للمستثمرين الاستفادة منها.

وقالت ديلايمي: «عندما أتعامل مع العميل، فإن مهمتي هي ضمان أن تتجاوز جودة المنزل التوقعات، و«أليجرا» هي شهادة حقيقية على هذه الفلسفة»، وهي التي أشرفت شخصياً على العديد من المعاملات البارزة في المواقع السكنية الفاخرة في دبي.

وتحتوي فيلا «أليجرا» على مسبح «إنفينيتي» بطول 23 متراً وقبو بمساحة 9.000 قدم مربعة، مع سينما خاصة وغرفة ترفيه ومركز لياقة بدنية بتقنية «تكنوجيم»، ووصول مباشر إلى الشاطئ، ومكتب تنفيذي خاص.