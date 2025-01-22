حمدان بن محمد يلتقي عدداً من أعيان البلاد والمسؤولين والتجار في مجلس زعبيل

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدداً من أعيان البلاد والمسؤولين والتجار ورجال الأعمال، ضمن اللقاءات الدورية في مجلس زعبيل.

وبحث سموه مع المسؤولين ورجال الأعمال مسيرتنا التنموية ومشاريعنا المستقبلية، إضافةً إلى سبل تعزيز شراكاتنا المحلية والعالمية، كما شهد سموه والضيوف محاضرة حول أحدث تقنيات الطاقة المتجددة قدمها بن نواك، الرئيس التنفيذي لشركة "رفليكت أوربيتال" التي تطور تقنيات لضمان توصيل أشعة الشمس إلى محطات تخزين الطاقة الشمسية في أوقات الليل.

والتقى سموه خلال المجلس أندرياس كوفمان رئيس المجلس الإشرافي على شركة "لايكا" التي اختارت الاحتفال في دبي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "ضمن اللقاءات الدورية في مجلس زعبيل، التقيت عدداً من أعيان البلاد والمسؤولين والتجار ورجال الأعمال، وبحثنا مسيرتنا التنموية ومشاريعنا المستقبلية، إضافةً إلى سبل تعزيز شراكاتنا المحلية والعالمية.. كما شهدت وضيوف مجلسنا محاضرة حول أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة قدمها بن نواك، الرئيس التنفيذي لشركة "رفليكت أوربيتال" التي تطور تقنيات لضمان توصيل أشعة الشمس إلى محطات تخزين الطاقة الشمسية في أوقات الليل، كما التقيت خلال المجلس أندرياس كوفمان رئيس المجلس الإشرافي على شركة لايكا التي اختارت الاحتفال في دبي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها".