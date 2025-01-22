%16 نمو الحصة السوقية لرحلات «الحجز الإلكتروني» لمركبات الأجرة بدبي في 2024

أكد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عادل شاكري، أن قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي شهد ارتفاعاً في معدل نمو الحصة السوقية لرحلات الحجز الإلكتروني بنسبة 16% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، إضافة إلى ارتفاع الحصة السوقية لشركة «هلا» خلال ساعات الذروة، من 42% عام 2023 إلى 50% عام 2024، وهو ما يؤكد تفضيل روّاد مركبات الأجرة المتزايد في الإمارة للحجز الإلكتروني على حجز المركبات من الطريق، وتقليل سير ما يعادل 7600 مركبة عادية يومياً من الطريق، وذلك من خلال إضافة مركبات أجرة مُخصصة لخدمة الحجز الإلكتروني خلال ساعات الذروة، ما أدى إلى تشجيع الركاب على التحول إلى الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة، بما ينسجم والإيفاء باحتياجاتهم في هذا المجال، كما رفعت الهيئة مؤشرات الأداء الرئيسة لتوفر مركبات الأجرة خلال أوقات الذروة لتعزيز تقديم الخدمة وتوسيع نطاقها.

وقال: «أسهم التحول في تطبيق استراتيجية التحول نحو الحجز الإلكتروني بمركبات الأجرة في تعزيز الاستدامة وانسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي، بفضل تحفيز روّاد مركبات الأجرة على استخدام تقنيات الحجز الإلكتروني ما أثر بشكل إيجابي وواضح في الحد من عملية تجوال مركبات الأجرة في طرق وشوارع الإمارة».

وأضاف شاكري: «حققت الهيئة إنجازات مهمة في إطار جهودها المستمرة لتحويل قطاع مركبات الأجرة في دبي إلى الحجز الإلكتروني، حيث أدت سلسلة من المبادرات الاستراتيجية في العامين الأخيرين إلى الارتقاء بتعزيز انسيابية الحركة المرورية وكفاءة الخدمة وزيادة رضا المتعاملين».

وأردف: «ارتفع مستوى رضا المتعاملين وسائقي مركبات الأجرة بشكل ملحوظ، حيث بلغ زمن الوصول لأكثر من 74% من الرحلات المنفذة عبر الحجز الإلكتروني أقل من 3.5 دقائق، فضلاً عن زيادة رضا السائقين بفضل تقليل وقت القيادة بمقدار 50 دقيقة يومياً، وتقليل مسافة التنقل بنسبة 4% عام 2024».

وذكر شاكري أن استراتيجية التحوّل نحو خدمات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة أسهمت بشكل كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بمقدار 20 ألف طن، خلال عام 2024، من خلال خفض متوسط القيادة المهدرة للسائق من دون راكب بمقدار ثلاثة كيلومترات لكل رحلة عن طريق الحجز الإلكتروني.