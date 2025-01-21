منصور بن زايد والسفير التركي يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في قصر المقام بمدينة العين، توجاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.



وتبادل سموه والسفير التركي الأحاديث الودية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.