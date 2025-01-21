دبي الأولى عالمياً في مؤشر نظافة المدن

حافظت دبي على ريادتها في صدارة مؤشر نظافة المدينة، للعام الخامس على التوالي، وفق مؤشر قوة المدن العالمية، الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة «موري ميموريال» اليابانية، ليؤكد هذا الإنجاز العالمي الجديد ريادة وتفوق الإمارة في المؤشرات العالمية، ويرسّخ مكانتها نموذجاً متفرداً لمدن المستقبل التي تتمتع ببيئة حضرية مستدامة توفر أفضل نوعيات الحياة لجميع السكان والزوّار وفق أعلى المعايير.

وتفوقت دبي على أكثر من 47 مدينة حول العالم، بعد أن حققت نسبة 100% في المؤشر الذي يقيس الرضا عن نظافة المدن، ضمن محور البيئة، أحد المحاور الرئيسة التي تُقاس على أساسها مستويات قوة المدن العالمية في المؤشر.

وجاء هذا الإنجاز ثمرةً للجهود المتكاملة التي تواصل فرق بلدية دبي بذلها، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وفق خطط واستراتيجيات وبرامج ومشاريع شاملة للإدارة المتكاملة لعمليات النفايات من الناحية الفنية والتشغيلية، بهدف الحفاظ على النظافة العامة للمدينة ومظهرها الحضاري والعمراني الجمالي، وبما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041، لتقليل إنتاج النفايات بنسبة 18% وتحويل النفايات عن مسار الطمر بنسبة 100% بحلول عام 2041.

وأكد مدير عام بلدية دبي بالإنابة، المهندس مروان بن غليطة، أن تَصدُّر دبي لأرقى المؤشرات العالمية التي تقيس قوة المدن هو ثمرة نهج عمل هدفه جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، فيما تجسّد إنجازات دبي في المجالات كافة، رؤية القيادة الرشيدة التي أرست هذا النهج الذي تتمسك به فرق العمل للوصول إلى المراكز الأولى تأكيداً لريادة الإمارة.

وقال: «الوصول إلى الريادة والتفوق بحاجة إلى الإيمان بفرق العمل وقدراتها، والاستمرارية في بذل المزيد من الجهد، ومع مرور الزمن يتحول هذا الجهد إلى أسلوب عمل، لن يرضى معه الجميع بغير الريادة والمراكز الأولى، ودبي اليوم هي المدينة التي آمنت بفرقها وصاغت معاييرها لتكون النموذج القادم لمدن المستقبل».

وأضاف: «لم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق من دون العمل بروح الفريق الواحد، إذ أسهمت فرق النظافة في بلدية دبي التي تضم أكثر من 3200 مهندس نظافة ومشرف يمثلون المنظومة المتكاملة لإدارة عمليات النظافة في الحفاظ على نظافة دبي، وترسيخ جماليتها وتألقها واستدامتها لخمسة أعوام على التوالي، والعمل مستمر ومتواصل لجميع فرق بلدية دبي بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص وجميع أفراد المجتمع، لتبقى دبي أيقونة مدن العالم في الريادة والجاذبية والاستدامة وجَودة الحياة».

وتتألف منظومة النظافة والاستدامة في بلدية دبي، التي تعمل يومياً من دون توقف على مدار أيام السنة للمحافظة على جمالية دبي واستدامة نظافتها وبيئتها من أسطولٍ آلي يُعدّ من الأحدث عالمياً يضم 855 مركبة وآلية ومعدة ذات مواصفات فنية عالية ومن الأكثر كفاءة تشغيلية.

وتمتلك بلدية دبي منظومة تشغيلية فعّالة وبرامج يومية لمتابعة عمليات النظافة يشمل نطاق عملها: الطرق الرئيسة والسريعة بطول 2400 كيلومتر، والمناطق الاستثمارية بمساحة 1419 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى متابعة نظافة القنوات المائية والخيران بطول 33.4 كيلومتراً، والمناطق السكنية، والصناعية والصحراوية، والأسواق، ومتابعة وسائل تخزين النفايات وصيانتها، كما تشمل البرامج متابعة معالجة النفايات الخطرة والطبية، وتنفيذ الخدمات الإلكترونية المجتمعية، مثل خدمة التخلص من الأثاث المنزلي، ورصد وإزالة المركبات والمعدات المهملة، وكذلك برامج الأنظمة الإلكترونية لمتابعة مركبات القطاع الخاص العاملة بجمع ونقل النفايات.

مروان بن غليطة:

. تَصدُّر دبي للمؤشرات العالمية ثمرة أسلوب عمل، هدفه التحوّل إلى أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.