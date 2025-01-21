رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بأدائه اليمين الدستورية

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب بتنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، وأتمنى له ولإدارته التوفيق، وأتطلع إلى العمل معه لدفع علاقاتنا الاستراتيجية إلى الأمام لمصلحة بلدينا، والتعاون من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى دونالد ترامب، وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «نهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.. ونتطلع لاستكمال مسيرة العلاقات التاريخية المميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، بما يعود بالنفع والخير على البلدين الصديقين وعلى المنطقة».

وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ فخامة دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الأميركي.. تجمع بلدينا علاقات استراتيجية نتطلع إلى مواصلة العمل على تعزيزها بما يحقق مصالحنا المتبادلة ويدعم أهدافنا المشتركة».