محمد بن راشد مهنئاً ترامب: نتطلع لاستكمال مسيرة العلاقات التاريخية بين الإمارات والولايات المتحدة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وكتب سموه عبر حسابه في «إكس»: «نهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.. ونتطلع لاستكمال مسيرة العلاقات التاريخية المميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يعود بالنفع والخير على البلدين الصديقين وعلى المنطقة».