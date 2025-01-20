منصور بن زايد مهنئاً ترامب: تجمعنا علاقات استراتيجية ونتطلع إلى تعزيزها

هنأ سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة. مؤكداً تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال سموّه في تدوينة عبر حسابه في «إكس»: «أهنئ فخامة دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الأميركي.. تجمع بلدينا علاقات إستراتيجية نتطلع إلى مواصلة العمل على تعزيزها، بما يحقق مصالحنا المتبادلة، ويدعم أهدافنا المشتركة».