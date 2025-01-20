رئيس الدولة يهنئ دونالد ترامب بتنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الرئيس دونالد ترامب بتنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب بتنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية وأتمنى له ولإدارته التوفيق وأتطلع إلى العمل معه لدفع علاقاتنا الإستراتيجية إلى الأمام لمصلحة بلدينا والتعاون من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.