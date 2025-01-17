100 فريق دولي ومحلي لخوض تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

أعلنت اللجنة المُنظِّمة، لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن عدد الفرق المشاركة في التحدي من الوحدات الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من دول العالم المختلفة، والتي سجلت لخوض منافسات التحدي هذا العام تجاوزت حاجز الـ 100 فريق، وذلك لأول مرة في تاريخ التحدي منذ انطلاقه في العام 2019.

وأشارت اللجنة، إلى أن مواصلة الفرق على المستوى الدولي والمحلي، التسجيل في التحدي الذي سينطلق في الأول من فبراير المُقبل ضمن نسخته السادسة، يعكس النجاح المتواصل له بعد النسخ الخمسة السابقة.

وتنظم القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة باللجنة المُنظِّمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، فعاليات الحدث العالمي في المدينة التدريبية بالروية، خلال الفترة من 1-5 فبراير المقبل، وستتنافس الفرق التخصصية من الأجهزة والوحدات الشرطية والتخصصية ضمن خمسة تحديات رئيسية، وصولاً إلى منصات التتويج وتسلُّم الجوائز والميداليات، فيما لا يزال باب التسجيل مفتوحاً أمام الفرق الدولية إلى تاريخ انطلاق التحدي.

جدير بالذكر، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، يسعى إلى تعزيز مستوى التنافسية، وزيادة مساحة تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، وإتاحة المجال للتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة.

وستخوض الفرق الدولية المشاركة في التحدي خمس منافسات هي: "تحدي العمليات التكتيكية"، و"تحدي الهجوم"، و"مسابقة إنقاذ ضابط"، و"تحدي البرج العالي"، و"اجتياز الموانع"، فيما تحتاج كل مسابقة من كل فريق اتباع أساليب تكتيكية ولياقة بدنية وقدرات مهارية عالية من أجل حصد النقاط بشكل يومي.