أنور قرقاش: الأوطان تُبنى بالتضحيات

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن 17 يناير 2022 هو تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية والقدرة على حماية سيادة دولة الإمارات ونموذجها الناجح".

وقال على حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"17 يناير 2022، تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية والقدرة على حماية سيادتنا ونموذجنا الناجح.. هجوم إرهابي غادر قابلته الإمارات بحزم وشفافية، وبرسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بالإمارات ومنجزاتها.

وتابع قائلا :"الأوطان تبنى بالتضحيات وتبقى الإمارات واحة للأمن والاستقرار بحكمة وعزم…".