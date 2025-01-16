محمد بن زايد يؤكد دعم الدولة للاختراعات النوعية التي تخدم التنمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، - في مجلس قصر البحر في أبوظبي - وفد "جمعية المخترعين الإماراتية".

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح قدمه المهندس أحمد عبدالله مجان رئيس مجلس إدارة الجمعية لعدد من اختراعات أعضاء الجمعية في مجالات متنوعة ، بجانب اختراعات مجموعة من الأطفال ومنهم أصحاب الهمم تعود بالنفع على هذه الفئة من المجتمع.

وأكد سموه دعم الدولة للاختراعات والابتكارات النوعية التي تخدم التنمية وتمدها بالأفكار والرؤى الجديدة.. فيما عبر وفد جمعية المخترعين عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة وشكرهم لسموه على تشجيع أبناء الوطن واهتمامه باختراعاتهم وأفكارهم ما يحفزهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن.