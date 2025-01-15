نجاح إطلاق «محمد بن زايد سات» القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة

شهد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارة سموّه إلى مركز التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، إطلاق «محمد بن زايد سات»، القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك في تمام الساعة 11:09 مساءً بتوقيت الإمارات.

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، على متن صاروخ «فالكون 9»، ويعد القمر الأكثر تطوراً خطوة كبيرة في مسيرة دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، إذ تم تطويره بالكامل بأيادٍ إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويمثل القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» علامة فارقة في مسيرة الإمارات بمجال تطوير الأقمار الاصطناعية، حيث تم تطويره على يد فريق من المهندسين الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، بعد أن تم الإعلان عنه في عام 2020 من قِبَل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، القمر الاصطناعي للإطلاق في مايو من العام الماضي.

قفزة تكنولوجية

بوزن 750 كيلوغراماً، وأبعاد تصل إلى 3 × 5 أمتار، يمثل القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» نقلة نوعية في تقنيات رصد الأرض، ويتميز القمر بتطوير شامل في جميع أنظمته، بما في ذلك نظام التصوير الذي يضم واحدة من أكثر الكاميرات دقة في العالم، فضلاً عن سرعة في نقل البيانات بشكل أسرع بأربع مرات مقارنة بالإمكانات الحالية، كما يتمتع بنظام دفع كهربائي متقدم، وهو ما يساعده على توفر صور بدقة عالية، إضافة إلى بيانات دقيقة لدعم الأبحاث والتطبيقات العملية.

القمر الاصطناعي قادر على التقاط صور بدقة أعلى بكثير من الإمكانات الحالية، مع زيادة في إنتاج الصور بمقدار 10 أضعاف، ويعتمد في ذلك على نظام جدولة ومعالجة متكامل، يتيح تسليم الصور المعالجة في غضون ساعتين من وقت التقاطها، يُسهم القمر في العديد من المجالات، مثل مراقبة البيئة، وإدارة البنية التحتية، ودعم الجهود الإنسانية في حالات الكوارث، ما يتيح للجهات المحلية والدولية اتخاذ قرارات دقيقة بناءً على بيانات محدثة وموثوقة.

تعزيز قطاع الفضاء الوطني

أسهم القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال التعاون مع الشركات المحلية، فقد تم إنتاج 90% من الهياكل الميكانيكية للقمر الاصطناعي داخل الدولة، إضافة إلى جزء كبير من المكونات الإلكترونية، وشاركت في هذا المشروع شركات إماراتية بارزة، مثل ستراتا، وإي بي آي، وروكفورد زيلريكس، وهالكن، وفالكون، والإمارات العالمية للألومنيوم، التي قدمت خبراتها في مراحل التصنيع المختلفة، ويسهم هذا التعاون في تعزيز قدرات دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، كما يعمل على نقل المهارات والمعرفة المتخصصة إلى الكوادر الوطنية، ما يعزز مكانة الإمارات منافساً رئيساً في قطاع الفضاء العالمي.

إنجاز تاريخي

قال نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، الفريق طلال حميد بالهول: «كل الشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل ورؤيتها الثاقبة التي كانت حجر الأساس في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، نفخر اليوم بالإعلان عن نجاح مهمة جديدة، تتمثل في إطلاق القمر الاصطناعي (محمد بن زايد سات)، لتكون خير بداية لعام جديد مليء بالإنجازات الواعدة في مركز محمد بن راشد للفضاء، هذا الإنجاز ليس مجرد دليل على كفاءاتنا، بل مؤشر إلى ما يحمله المستقبل لدولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، فكل مهمة جديدة تمهد الطريق لإنجازات ريادية تُرسّخ مكانة الإمارات كقوة رائدة في تشكيل مستقبل علوم وتكنولوجيا الفضاء».

وقال رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد عبيد المنصوري: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة نجحنا في إطلاق القمر الاصطناعي (محمد بن زايد سات)، الذي يمثل إنجازاً تاريخياً يعكس التطور الكبير الذي تحققه دولة الإمارات في قطاع الفضاء، ويؤكد على مواصلة ريادتها في هذا المجال عالمياً، هذا الإنجاز يعكس أيضاً التزامنا الثابت بتعزيز مكانة الدولة في السباق الفضائي العالمي، كما يعكس تضافر جهود أبناء الإمارات الذين لا يدخرون وسعاً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، نحن نواصل العمل بجد على تعزيز قدراتنا الفضائية، بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى نقل دولة الإمارات إلى آفاق جديدة في مجالات الفضاء والابتكار».

دعم القيادة

من جانبه، قال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري: «ممتنون لقيادتنا الرشيدة على دعمهم المستمر ورؤيتهم الحكيمة التي كانت دافعاً رئيساً وراء هذا الإنجاز العظيم، إطلاق القمر الاصطناعي (محمد بن زايد سات) يعد نقطة فارقة في تاريخ صناعة الفضاء الإماراتية، حيث يعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه الدولة في هذا المجال، فقد تم تطوير القمر الاصطناعي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وبمشاركة جهود إماراتية متميزة من جانب الشركات الإماراتية المحلية، وهذا يجسد حرصنا المستمر على أن نكون في طليعة الدول التي تسهم في دفع عجلة الابتكار العالمي، القمر الاصطناعي (محمد بن زايد سات) ليس مجرد مشروع تقني بل منصة لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين نوعية الحياة، ومواكبة تطلعاتنا الكبيرة في خدمة الإنسانية».

مشروع وطني

في سياق متصل، أشار مدير مشروع محمد بن زايد سات، عامر الصايغ الغافري، إلى أن «القمر الاصطناعي (محمد بن زايد سات) نتاج جهد جماعي مستمر من فريق من المهندسين الإماراتيين، الذين عملوا بإصرار وتفانٍ على إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير، بالتعاون مع شركات محلية وطنية، ونحن في مركز محمد بن راشد للفضاء نؤمن بأن هذا القمر الاصطناعي سيشكل علامة فارقة في العديد من المجالات الحيوية، مثل مراقبة البيئة، وتطوير حلول للبنية التحتية، إضافة إلى دعم عمليات الإغاثة في حالات الكوارث، والقمر الاصطناعي يمثل أيضاً خطوة مهمة نحو توظيف تقنيات الفضاء المتطورة لتحسين حياة الأفراد والمجتمعات، ويجسد التزامنا المستمر بتقديم حلول تكنولوجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز رفاهية الإنسانية».

وسيتم تشغيل القمر الاصطناعي وإدارته من قبل مركز التحكم بالمهمات في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث ستعمل الفِرَق المختصة على إدارة العمليات وتحليل البيانات المرسلة من القمر الاصطناعي إلى الأرض.

. القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» يمثل علامة فارقة في مسيرة الإمارات بمجال تطوير الأقمار الاصطناعية، حيث تم تطويره على يد فريق من المهندسين الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء.

. القمر يتميز بإمكانات متطورة تتيح التقاط صور بدقة مضاعفة مقارنة بالإمكانات الحالية، وزيادة إنتاج الصور بمعدل 10 أضعاف.