رئيس الدولة يشهد إطلاق أكبر مشروع للطاقة المتجددة على مستوى العالم

بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت شركتا أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«مياه وكهرباء الإمارات»، أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي.

أطلق المشروع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الاستثمار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة القابضة (ADQ)، محمد حسن السويدي، وذلك خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

ويُعدّ المشروع خطوة مهمة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة، حيث سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة بما يكرّس ريادة دولة الإمارات عالمياً في نشر حلول الطاقة المتجددة، ويسهم في توفير نحو «واحد غيغاواط يومياً» من الحِمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم.

ويقع المشروع في أبوظبي فيما يضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط «تيار مستمر»، إضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 غيغاواط/ساعة، ليرسي معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات الطاقة النظيفة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استطعنا من خلال هذا المشروع الرائد معالجة تحدي عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة، التي كانت تشكل لعقود من الزمن أكبر عائق أمام تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المصادر»، مضيفاً: «إننا في دولة الإمارات تمكنا من إيجاد حل عملي، حيث ستعمل (مصدر) بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات على تطوير منشأة قادرة على توفير إمدادات موثوقة ومستمرة من الطاقة النظيفة على مدار الساعة».

وتابع أنه للمرة الأولى على الإطلاق سيوفر المشروع الرائد عالمياً «واحد غيغاواط من طاقة الحِمل الأساسي المستمرة»، وهي خطوة أولى تشكل بداية لنقلة نوعية في هذا المجال على مستوى العالم.

وأوضح أن المشروع يجسّد تطلعات دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وتوفير الطاقة النظيفة اللازمة لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بجانب تجسيده رؤية القيادة الرشيدة، والتزام دولة الإمارات بدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

من جانبه، قال وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «القابضة» (ADQ)، محمد حسن السويدي، إن العمل على تسريع التكامل بين الطاقة الشمسية والأنظمة المتقدمة لبطاريات تخزين الطاقة، يسهم في إرساء معايير جديدة في قطاع الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستدامة والحدّ من الانبعاثات الكربونية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي، إن أبوظبي تسجل معياراً عالمياً جديداً لتطوير الطاقة المستدامة والابتكار من خلال إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في العالم، مضيفاً أن المشروع الاستراتيجي يجسّد التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بتحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطاقة، والقيام بدور رئيس في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي: «تفخر (مصدر) بتطوير هذا المشروع الاستراتيجي الرائد على مستوى العالم، حيث سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، ويسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة»، مضيفاً أنه يُعدّ أكبر مشروعات «مصدر» حتى الآن، وسيوفر طاقة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط، وهو مزود بنظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 غيغاواط/ساعة، مشيراً إلى أن «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات وشركاءهما يقدمون، من خلال تطوير المشروع، نموذجاً عالمياً غير مسبوق في توظيف الابتكار التكنولوجي بما يسهم في التغلب على تحدي عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة، وذلك من خلال توليد «واحد غيغاواط» من الطاقة النظيفة على مدار الساعة.

وستعمل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة على تحقيق الاستقرار والكفاءة اللازمين لمواجهة تحديات عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة، فيما ستسهم مُنشأة تخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، الأكبر من نوعها في العالم، في تحقيق التكامل السلس للطاقة الشمسية في الشبكة على نحو يضمن توفير الإمداد على مدار الساعة، ومن خلال دمج أحدث التقنيات المتجددة مع حلول تخزين الطاقة، ويؤكد المشروع التزام دولة الإمارات بتوسعة نطاق حلول الطاقة النظيفة المبتكرة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، إضافة إلى دعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بما يتماشى مع أهداف «اتفاق الإمارات التاريخي» الذي جرى التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».