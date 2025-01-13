خليفة بن طحنون بن محمد يُقدم واجب العزاء في وفاة مبارك محيميد المنصوري

قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة مبارك بن محيميد آل سالمين المنصوري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة المرخانية في مدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.