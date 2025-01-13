طقس غائم وأمطار متوقعة اليوم وغداً

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم وغداً سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، مشيراً إلى أن الدولة تتعرض لأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا.

وأشار المركز إلى أن طقس اليوم رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف، وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً بعد الظهر، وسرعتها من 15 إلى 30 وتصل إلى 40 كم/ساعة، والبحر متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر بالخليج العربي وخفيف الموج ببحر عُمان.

وأما طقس غدٍ فيكون رطباً صباحاً على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 وتصل إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج بالخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج ببحر عُمان، وتوقع أن يكون طقس بعد غد رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 وتصل إلى 35 كم/ساعة، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان، وبيّن المركز أن طقس الخميس المقبل رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف، وصحو إلى غائم جزئياً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 وتصل إلى 30 كم/ساعة، والبحر خفيف الموج بالخليج العربي وبحر عُمان.