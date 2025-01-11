محمد بن راشد: نرحب بصناع المحتوى أصحاب الأفكار والإبداعات في "قمة المليار متابع"
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في منشور بحساب سموه على منصة "إكس": نستضيف في دولة الإمارات قمة المليار متابع.. نرحب ب15 ألف صناع محتوى يتابعهم 2.3 مليار متابع … نرحب بأصحاب الأفكار.. والإبداعات ".
وأضاف سموه: "نرحب بصناع المحتوى الذين يصنعون حياة أفضل عبر محتوى أفضل .. ويعملون معنا لبناء مستقبل أجمل ".
وختم سموه بالقول: "ووعدنا لجميع صناع المحتوى ببناء قطاع اقتصادي مستدام لصناعة المحتوى يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالخير والازدهار".
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