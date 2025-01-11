الإمارات ترسل 700 طن إمدادات غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال

أرسلت دولة الإمارات 700 طن من الإمدادات الغذائية العاجلة إلى المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في الصومال، في إطار جهودها الإنسانية المستمرة لدعم الشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الجهود الإنسانية والتخفيف من معاناة الشعب الصومالي الشقيق، حيث تشمل شحنات المساعدات سلال غذائية أساسية لتلبية احتياجات قرابة 150 ألف شخص من الأسر المتضررة، وتوفير الدعم العاجل للمجتمعات التي تأثرت بالفيضانات.

وفي هذا السياق، أكد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، أحمد جمعة الرميثي، أن هذه المساعدات تجسد التزام دولة الإمارات الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي الشقيق في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة امتداداً للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات والصومال، والتي تعكس حرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للمجتمعات المتضررة. سنواصل العمل بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، لضمان وصول هذه المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، بما يسهم في تخفيف معاناتهم، وتسريع عملية التعافي».

ويؤكد هذا الجسر الإنساني الدور الريادي لدولة الإمارات في الاستجابة للأزمات الإنسانية حول العالم، ودعمها المستمر للدول الشقيقة والصديقة في أوقات الأزمات، بما يتماشى مع رسالتها الإنسانية الساعية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في أرجاء العالم كافة.