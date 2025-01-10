50 موقعاً لمشروع «إفطار الصائم» بمشاركة الأسر المواطنة في الفجيرة

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية تنظيم مشروع إفطار الصائم لهذا العام في 50 موقعاً في الفجيرة ودبا الفجيرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وبلدية الفجيرة، ويتميّز المشروع بمشاركة الأسر المواطنة المنتجة في إعداد وتقديم وجبات الإفطار للصائمين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته الجمعية للإعلان عن حملتها الرمضانية لعام 2025 تحت شعار «الباقيات الصالحات»، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد علي الملا، وأمين سر مجلس إدارة الجمعية، سالم السلامي، ومدير عام الجمعية، يوسف راشد المرشودي، إلى جانب الإدارة التنفيذية والموظفين.

وأوضح مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، يوسف راشد المرشودي، أن الجمعية بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة، سعيد الرقباني، استكملت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بمجموعة متنوعة من المشاريع الخيرية، تشمل زكاة المال، وإفطار الصائم، والمير الرمضاني، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، وذلك بهدف دعم وإسعاد الأسر المستحقة والمتعففة.

وأوضح أن مشروع إفطار الصائم لهذا العام سيقام في 50 موقعاً في الفجيرة ودبا، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وبلدية الفجيرة، كما ستشارك الأسر المواطنة المنتجة في تقديم وجبات الإفطار، حيث من المتوقع أن يستفيد من المشروع يومياً 10 آلاف شخص، بإجمالي 300 ألف صائم طوال الشهر الفضيل، مع احتمالية زيادة العدد خلال الشهر.

وأضاف المرشودي أن مشروع المير الرمضاني يستهدف 10 آلاف فرد في مختلف مناطق الفجيرة، حيث توفر الجمعية الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية بما يتناسب مع عدد أفراد الأسر وظروفها.

وذكر أن الجمعية قدّمت تسهيلات للمتبرعين عبر تخصيص مندوبين في 24 موقعاً لجمع التبرعات، إلى جانب إمكانية التبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، كما وفرت الجمعية خدمة الخريطة التفاعلية لمشروع إفطار الصائم، التي تمكن المتبرعين من اختيار مواقع التبرع وعدد المستفيدين باستخدام الهواتف المحمولة، مع توفير إمكانية معرفة مواقع تقديم وجبات الإفطار للصائمين.

وفي ختام المؤتمر، دعا مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية أهل الخير إلى دعم مشاريع الجمعية، مؤكداً «كلنا ثقة بأن أصحاب الخير سيكونون معنا في هذا الموسم المبارك لدعم آلاف الأسر المسجلة لدى الجمعية».