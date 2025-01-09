5 تحالفات مؤهَّلة لنهائي تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة 2025

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تأهل خمسة تحالفات ومؤسسات عالمية ومحلية، بينها شركة رائدة، للمرحلة النهائية بالدورة الرابعة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025، التي تقام تحت شعار «حي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، تنافست خلالها الشركات في تجسيد منطقة نموذجية تشمل وسائل نقل متعددة ومتكاملة في منطقة واحدة، وتسمح لسكان تلك المنطقة باختيار وسيلة النقل أو التنقل التي تتناسب معهم وتقدم الخدمة الجيدة لهم، بهدف تصميم نموذج عالمي للمدن في مجال التنقل ذاتي القيادة، وسيكون إعلان أسماء الفائزين خلال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة الذي سيعقد في سبتمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس: «إنه بناءً على قرار لجنة التحكيم العالمية برئاسة الخبير الدولي في تقنيات التنقل ذاتي القيادة رئيس لجنة تحكيم تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الدكتور ستيفن شلادوفير، تأهلت خمسة تحالفات وشركات محلية وعالمية، للمنافسة في المرحلة النهائية، هي: تحالف (WeRide / Deutshe Bahn) من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والصين، وتحالف (BrightDrive / eVersum Shiptec / SeaBubbles) من سويسرا، وفرنسا، والإمارات، والنمسا، وتحالف (Orcauboat PIXMOVING / Heriot-Watt University Dubai) من الإمارات والصين وتحالف (SURAA / Arti) من النمسا، وشركة (Zelos) من سنغافورة».

وأفاد المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة، مطر الطاير: بأن «المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هو الأول من نوعه على مستوى العالم، وبات منصة عالمية يستقطب أبرز الخبراء في مجال التنقل ذاتي القيادة من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات، والباحثين، والأكاديميين، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية».

وأشار إلى أن الدورة الرابعة شهدت مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، حيث تجاوزت طلبات المشاركة في التحدي العدد المستهدف بنسبة 170%.

وأضاف: «التنقل ذاتي القيادة أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، وأنه في سبيل ذلك نعمل على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً وحقيقة ملموسة على أرض دبي».