أمطار متوقعة مع انخفاض درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً وغائماً أحياناً مع سقوط أمطار وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها تراوح من 10 إلى 25 وتصل إلى 40 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:03، والمد الثاني عند الساعة 21:36، والجزر الأول عند الساعة 15:21، والجزر الثاني عند الساعة 01:39.

وأما بحر عُمان فيكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:04، والمد الثاني عند الساعة 05:05، والجزر الأول عند الساعة 11:56، والجزر الثاني عند الساعة 23:58.