محمد بن راشد: المنطقة العربية تحتاج إلى كوادر تأخذ إعلامنا العربي إلى مستقبل أفضل

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم تشكيل مجلس إدارة "جائزة الإعلام العربي" والذي يضم في عضويته 16 شخصية من أبرز القيادات العربية الرائدة والمؤثرة في مختلف القطاعات الإعلامية في الوطن العربي.

وقال سموه: "المنطقة العربية تحتاج إلى إعلام قوي أكثر من أي وقت مضى.. ونحتاج كوادر إعلامية تأخذ إعلامنا العربي إلى مستقبل أفضل.. وهذا الدور الذي نريد أن تشرف عليه القيادات العربية في مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة، وقيادة تطوير رؤية الجائزة بما يتوافق مع المتغيرات الإعلامية الإقليمية والعالمية السريعة والمتلاحقة؛ بما يحمله قطاع الإعلام من مسؤولية اتجاه النهوض بمستقبل المنطقة وتعزيز فرص التنمية لشعوبها.. وتسريع الخطط وبرامج العمل للاستفادة من الفرص التي تجلبها المسارات المستقبلية".

وأضاف سموه: "دبي مدينة لا تعترف بالمستحيل ووصلت لما هي عليه اليوم بمواجهة التحديات.. ونريد لجائزة الإعلام العربي أن لا تتوقف عند حجم التحديات التي تعاني منها الصحافة العربية.. بل تستمر في تحقيق تطلعات المؤسسات الإعلامية في المنطقة وتشجيع العاملين فيها على المزيد من الإبداع والتقدم بأدوات المستقبل.. وسنقدم لهم الدعم المطلوب لمواصلة هذه الرسالة السامية".

وتابع سموه: "المنطقة العربية تمتلك طاقات وكفاءات هائلة.. ودور أعضاء مجلس الإدارة الجديد اكتشاف هذه الكفاءات الإعلامية والصحافية وتكريمها، وترسيخ مكانة الجائزة كأهم محفل للاحتفاء بالإبداع الإعلامي العربي".

أعضاء المجلس

ويضم مجلس الإدارة الجديد لــ "جائزة الإعلام العربي"، نخبة من القامات الفكرية والصحافية والقيادات الإعلامية والأكاديمية في الوطن العربي، وهم: منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة الجائزة، والدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وغسان شربل، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، ونايلة تويني، رئيسة مجلس إدارة صحيفة النهار اللبنانية، والكاتب عماد الدين أديب، محمد الحمادي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات ورئيس تحرير صحيفة جسور بوست، والكاتب والمفكر الدكتور محمد الرميحي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية.

كما يضم المجلس في عضويته كلاً من: الدكتورة ميثاء بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للإعلام - الأمين العام للجائزة، وعبدالرحمن أبومالح، الرئيس التنفيذي لشركة ثمانية، والإعلامي عمار تقي، مؤسس برنامج الصندوق الأسود، والكاتبة سوسن الشاعر، والدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، ورائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، وفيصل عباس، رئيس التحرير صحيفة عرب نيوز.

أبرز جائزة في المنطقة

ورحبت منى غانم المرّي، بأعضاء مجلس الإدارة معربة عن امتنانها للثقة الغالية التي اولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمجلس الجديد، وخالص أمنياتها لأعضائه بالتوفيق في مهامهم وصولاً بالجائزة إلى أعلى مراتب التميز وترسيخ مكانتها كأهم منصة للتنافس المهني في الإعلام العربي، وتأكيد موقعها بين مصاف أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكدت أن مجلس الإدارة الجديد بما يضمه من قامات فكرية ومهنية رفيعة يبعث على الاطمئنان أن الجائزة ستواصل بثقة مسيرتها في تحفيز الإبداع في المنظومة الإعلامية العربية كما أراد لها راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. منوهة بأهمية دور المجلس بما يمثلونه من قيمة ويملكون من خبرات وتجارب.. في توجيه دفة الجائزة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت رئيسة الجائزة: " نبدأ اليوم مرحلة جديدة في مسيرة جائزة الإعلام العربي.. وبرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تشكل مصدر إلهام لنا.. وبمتابعة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.. سنرفع سقف طموحاتنا للوصول إلى أرقى آفاق التميز.. لتكون الجائزة دائماً صرحاً للإبداع واستشراف المستقبل الإعلامي".

لافتة إلى أن الأمين العام للجائزة ونادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة سيقدمون كافة أشكال الدعم الممكنة والتعاون المطلوب مع مجلس الإدارة الجديد خلال فترة ولايته الممتدة لثلاث سنوات نحو إرساء مقومات تميز جديدة للجائزة بناءً على أسس ومعايير واضحة تكرّس النزاهة والحيادية والشفافية الكاملة وهي المبادئ التي كفلت للجائزة سمعتها وحافظت على مكانتها منذ انطلاقها قبل ما يزيد على 24 عاماً. مؤكدة ثقتها في قدرة المجلس الجديد على إحداث نقلات نوعية في مسيرة الجائزة.

وسيتمتع المجلس الجديد بالصلاحيات الكاملة التي تسمح له تطوير الاستراتيجيات الملائمة وإدخال أوجه التطوير التي يرى موائمتها للأهداف التي تسعى الجائزة لتحقيقها في مجال العمل الإعلامي وتعظيم المردود الإيجابي من ورائها والذي يصب في اتجاه الارتقاء بصناعة الإعلام العربي ضمن مختلف التخصصات وتوسيع دائرة المشاركة في الجائزة، واستقطاب الأقلام والانتاجات العربية المميزة من داخل المنطقة أو خارجها.

