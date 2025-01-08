تحدي "الإمارات للفرق التكتيكية 2025" ينطلق في دبي فبراير المُقبل

تنطلق في دبي النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025، في الأول من شهر فبراير المُقبل، تأسيساً على النجاح اللافت الذي حققته النسخ الخمس السابقة سواء على مستوى المشاركات الدولية، أو على صعيد المنافسات بين الوحدات الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من دول عدة من حول العالم.

وتُنظّم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة باللجنة المُنظِّمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، فعاليات الحدث العالمي في المدينة التدريبية بالروية، خلال الفترة من (1-5 فبراير)، وستتنافس الفرق التخصصية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية والتخصصية ضمن خمسة تحديات رئيسية وصولاً إلى منصات التتويج وتسلُّم الجوائز والميداليات، حيث بلغ عدد الفرق الشرطية التي قامت بالتسجيل للمشاركة، وحتى إصدار هذا الخبر الصحافي، 93 فريقاً تخصصياً يتبعون مختلف الوحدات الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من حول العالم، فيما لا يزال باب التسجيل مفتوحاً أمام مختلف الفرق الدولية إلى تاريخ انطلاق التحدي.

وجهة عالمية

وفي هذه المناسبة، قال الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي إن "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025"، يُعدُّ الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، بفضل الدعم اللامحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للحدث ومنذ انطلاقه في العام 2018، حيث تجسّد الزيادة المستمرة في أعداد المشاركات من دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا إضافة إلى الأمريكيتين، عاماً بعد عام، المكانة العالمية التي وصل إليها التحدي.

استعداد وجاهزية

وأشار القائد العام لشرطة دبي إلى أن المشاركة في النسخ السابقة من التحدي لم تقتصر على الرجال بل أيضاً ضمّت فرق تخصصية من العنصر النسائي على المستويين المحلي والعالمي، فيما أظهرت المنافسات مستويات أداء مرتفعة من كافة الفرق نتيجة الاستعداد والجاهزية والإبداع والقوة في خوض التحديات التي تضم 5 أنواع من التحديات التخصصية في مجالات عمل الفرق التكتيكية.

وأكد أن شرطة دبي عملت هذا العام على تسخير كافة الامكانيات من أجل ظهور التحدي بالصورة التي تليق بدولة الإمارات وإمارة دبي وتميُّزها في تنظيم واستضافة أكبر المناسبات والفعاليات العالمية خاصة في المجال الشرطي والرياضي، مُتمنياً التوفيق والنجاح لكافة الفرق المشاركة.

أهداف التحدي

إلى ذلك، أكد العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظِّمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن التحدي يسعى إلى تعزيز مستوى التنافسية، وزيادة مساحة تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، وإتاحة المجال للتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة.

تطور كبير

وأشار العميد عبيد الكتبي إلى أن التحدي يشهد تطوراً كبيراً بفضل توجيهات ومتابعة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، وحرصه على مراجعة أدق التفاصيل المتعلقة بتنظيم فعاليات الحدث وفق أفضل المعايير ونوعية المنافسات والتحضيرات الإدارية والميدانية التي تتم لاستقبال كافة الفرق العالمية وتأكيد خروج الحدث على أفضل وجه ممكن.

وأوضح أن توجيهات الفريق المري كانت من أهم الأسباب وراء وصول تحدي الإمارات للفرق التكتيكية إلى العالمية، بما يتيحه الحدث من فرص لرفع من مستوى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المختلفة.

5 تحديات ... وقدرات بدنية ومهارية

وأكد العميد عبيد مبارك الكتبي أن الفرق الدولية المشاركة في التحدي ستخوض خمس منافسات هي: "تحدي العمليات التكتيكية"، و"تحدي الهجوم"، و"مسابقة إنقاذ ضابط"، و"تحدي البرج العالي"، و"اجتياز الموانع"، مشيراً إلى أن كل مسابقة تحتاج من كل فريق اتباع أساليب تكتيكية ولياقة بدنية وقدرات مهارية عالية من أجل حصد النقاط بشكل يومي.

وعبّر رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية عن سعادته بلقاء الفرق المشاركة في النسخة السادسة من التحدي، والتطلع لمشاركتهم في التحدي وسط أجواء تنافسية تساهم في تبادل الخبرات واكتساب المزيد من المهارات التكتيكية.