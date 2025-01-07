الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الزلزال

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة التيبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصينية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.