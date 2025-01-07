جامعة أبوظبي تطرح 8 برامج أكاديمية جديدة

أعلنت جامعة أبوظبي، أمس، عن طرح ثمانية برامج أكاديمية جديدة معتمدة من «مفوضية الاعتماد الأكاديمي»، لتكون متاحة للطلبة ابتداء من فصل الربيع للعام الدراسي الجاري 2024 – 2025.

وتشمل التخصصات الأكاديمية «البكالوريوس في العلاقات الدولية»، و«ماجستير العلوم في الأمن السيبراني»، و«بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي»، و«ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي»، و«الماجستير في التكنولوجيا المالية»، و«ماجستير العلوم في التحول الرقمي الاستراتيجي»، و«الدكتوراه في القانون»، و«الماجستير في القانون السيبراني والذكاء الاصطناعي».

وتركز هذه البرامج على تخصصات حيوية مثل التعلم الآلي وتكنولوجيا البلوك تشين، والقرصنة الأخلاقية وخصوصية البيانات والحوكمة الرقمية والابتكار الاستراتيجي، ما يعكس الاحتياجات المتغيرة المتطورة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والتحوّل الرقمي.

ومن خلال دمج المعرفة النظرية الدقيقة مع المهارات العملية، سيتمتع الخريجون بدرجة عالية من الإعداد تؤهلهم للالتحاق بوظائف مطلوبة في سوق العمل مثل مستشار الشؤون العامة، ومحلل الأمن السيبراني، ومستشار قانون الإنترنت، ومدير التحول الرقمي، وغيرها من الوظائف الحالية والمستقبلية.

وقال مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور غسان عواد، إن الجامعة تولي طلبتها اهتماماً بالغاً، فهم المحور الأساسي لكل ما تقوم به، وتسعى دائماً إلى تقديم برامج أكاديمية بمعايير عالمية، تمنحهم المعرفة والمهارات الضرورية لتحقيق النجاح في مساراتهم المهنية.

وأكد الحرص على مواءمة مناهج الجامعة مع متطلبات سوق العمل، والارتقاء بمستوى التعليم والمشاركة بفاعلية في دعم رؤية دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتُشكل هذه البرامج خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الابتكار والقيادة والتميز بين طلبتنا وإعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية في سوق العمل المتغير والمتطوّر.

. البرامج الجديدة ستكون متاحة للطلبة ابتداء من فصل الربيع للعام الدراسي الجاري 2024 – 2025.