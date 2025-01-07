حمدان بن محمد يطلق اسم هند بنت مكتوم على كلية التمريض بجامعة محمد بن راشد للطب

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إطلاق اسم حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على كلية التمريض والقِبَالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وذلك تقديراً لدور سموّها البارز في دعم التعليم والصحة وتعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية.

وقال سموّه: «ارتبط اسم سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالعديد من القيم النبيلة التي حوّلتها سموّها إلى إنجازات نافعة للناس، من خلال ما قدمته من مبادرات ومشاريع ذات أهداف إنسانية جليلة، لتصبح اليوم رمزاً عالمياً لقيمة العطاء، وهي من القيم الأساسية للقطاع الطبي، ولمهنة التمريض التي تمثل رافداً أساسياً في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة.. أن تَحمِل الكلية اسم سموّ الشيخة هند بنت مكتوم، سيكون بمثابة حافز كبير للكوادر الإماراتية للالتحاق بالمجال، ومصدر تشجيع على التميّز في الارتقاء بقدراته وخدماته».

وأضاف سموّه: «نتطلع لأن تكون (كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقِبَالة) منارةً للتميز والابتكار العلمي، مع مواصلة دورها في إعداد كوادر وطنية على درجة عالية من التأهيل والكفاءة المهنية، بما يواكب تطلعات دبي لتكون من أفضل الوجهات الموفرة لأكثر خدمات التشخيص والعلاج والرعاية الصحية تقدماً وفاعلية، وفق أرقى المعايير العالمية».

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع حملة «شكراً الشيخة هند»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لسموّها ولإنجازاتها الاستثنائية ومسيرتها الحافلة بالعطاء الإنساني والمجتمعي، التي امتدت لعقود من الزمن، وركزت خلالها على دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وباعتبار مهنة التمريض واحدة من المهن الإنسانية التي تجسّد قيم العطاء والرحمة، ولها دور محوري في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والحفاظ على حياة الأفراد، سيسهم اقتران الكلية باسم رمز العطاء سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم في تعزيز توطين المهنة، وإعداد كوادر جديدة من بنات وأبناء الوطن المؤهلين، بما يسهم في تحقيق الأمن الصحي وإنشاء منظومة صحية مستدامة.

كما تؤكد هذه المبادرة التزام كلية التمريض والقِبَالة بأعلى معايير التميّز والابتكار في مجال التمريض، وتوفير بيئة تعليمية رائدة تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً عالمية للطب والتعليم الصحي، انطلاقاً من قناعة راسخة بضرورة رفد القطاع الصحي بالكوادر المواطنة المؤهلة، خصوصاً في التخصصات الحيوية، ومنها التمريض باعتباره اللبنة الأساسية لبناء نظام صحي قوي ومتكامل.

يُذكر أن كلية التمريض والقِبَالة قد تأسست في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالشراكة مع جامعة «كوينز» البريطانية، وتُقدِّم برنامجين للماجستير في تخصصات التمريض هما «تمريض الأطفال» و«تمريض القلب والأوعية الدموية»، وتخطط الكلية لإضافة برامج في طب الطوارئ وطب العناية الفائقة، فيما حصلت برامج الكلية على اعتماد مفوضية الاعتماد الأكاديمي الإماراتية، ويحصل طلاب الكلية على فرصة استكمال تدريبهم السريري التخصصي في مستشفيات المملكة المتحدة، بهدف تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم وفق أفضل المعايير العالمية.