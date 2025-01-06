حاكم الشارقة يفتتح مسجد السيدة خديجة ويتفقد مقبرة الرويضات

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الإثنين، مسجد السيدة خديجة رضي الله عنها في منطقة الواحة بضاحية الرويضات على طريق الذيد، كما تفقد سموه جاهزية مقبرة الرويضات التي شُيدت بجانب المسجد.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موقع المسجد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

وتوقف سموه في بداية جولته في مبنى مجلس العزاء مطلعاً على الصالتين التي يضمهما المجلس والتي تسع لـ 60 شخصا، وأبرز الخدمات التي تقدم لأهل العزاء في وقت دفن المتوفى وعند تلقي واجب العزاء.

وتفقد سموه بعد ذلك جاهزية مقبرة الرويضات والتي خصصت لدفن المتوفين بجانب مسجد السيدة خديجة رضي الله عنها، بمساحة واسعة تبلغ 639 ألفا و 931 مترا مربعا وتضم طرق اسفلتية ومواقف مهيئة بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة المصاحبة للمسجد والمقبرة.

واستمع سموه لشرح حول ترتيب المقبرة وأبرز مرافقها والأسس التي تم ترتيبها وتنظيمها لتسهل عملية دفن المتوفين والوصول إلى كافة مناطق المقبرة بسهولة ويسر بما يخفف على أهالي المتوفين والمشيعين.

وعرج صاحب السمو حاكم الشارقة على مبنى تغسيل الموتى الذي صمم بطريقة مميزة وبمواصفات عالية تسهل من عملية غسل الميت وتراعي حرمته، حيث يضم مَغْسَلَيْن أحدهما للرجال والآخر للنساء مزودين بأنظمة حديثة في الغسيل مع عدم الإسراف مع تسهيل عملية تكفين ونقل المتوفين، كما يضم غرفتي انتظار منفصلتين للرجال والنساء.

بعد ذلك أزاح سموه الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بافتتاح مسجد السيدة خديجة رضي الله عنها والذي شيد وفق الطراز المعماري الإسلامي الفاطمي الممزوج بالطابع الحديث، وبني على مساحة أرض إجمالية تبلغ 49 ألفا و383 مترا مربعا.

ويتسع المسجد في مصلاه الداخلي إلى 1400 مصلي من الرجال أما الرواق الخارجي فيتسع إلى 1325 مصليا، بينما تبلغ سعة مصلى النساء 140 مصلية.

كما يضم المسجد مجموعة من المرافق الخدمية منها مكتبة ومبنى تغسيل الموتى وسقيا ماء وأماكن الوضوء ودورات المياه ومواقف للسيارات تبلغ 592 موقفا، وسكنا للإمام وآخرا للمؤذن.

ويتميز المسجد بتصميمه المعماري حيث تتوسطه قبة رئيسية دائرية الشكل بقطر 10 أمتار ، وقبتين صغيرتين بقطر 4.5 متر وتعلوه منارتان بارتفاع 40 مترا، وقد روعي في بنائه استخدام أفضل المعايير الحديثة التي تسهم في الحفاظ على البيئة، حيث يعمل بأنظمة حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور إلى موعظة دينية قدمها الدكتور سالم الدوبي تناولت فضل بناء المساجد ونورها وأهمية رعايتها مما يجزل الأجر والمثوبة لأصحاب الخير والعابدين المتعلقة قلوبهم ببيوت الله وهي أحب البقاع إليه انطلاقاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم "أحب البلاد إلى الله مساجدها"

كما ثمن الدوبي جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في توفيره كافة السبل للوصول إلى المساجد وانتشارها، وطاعة الله عز وجل بروحانية عالية وطمأنينة مؤكداً ضرورة حمد الله على فضله ونعمه الوفيرة.

وبعد رفع أذان صلاة المغرب أدى سموه والمصلين صلاة المغرب جماعةً في مسجد السيدة خديجة رضي الله عنها.