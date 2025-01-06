إرساء المرحلة الثانية من مشروع تطوير شواطئ الممزر بدبي

أعلنت بلدية دبي إرساء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شواطئ الممزر، التي ستشمل تنفيذ أعمال شاملة على شاطئ كورنيش الممزر، بكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون درهم، لمرحلتَي المشروع الذي تُنفذ المرحلة الأولى منه على شاطئ خور الممزر، مع مخطط زمني لإنجازه كاملاً بنهاية العام الجاري.

ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للشاطئ وفق تصاميم مُبتكرة، تربط الخور والكورنيش بانسيابية تامة، وتضيف وجهة سياحية شاطئية جديدة، بمواصفات ترفيهية عالمية، تراعي معايير الاستدامة والتغيرات المناخية المستقبلية، كما يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفاهيم التصاميم الشاطئية على مستوى العالم، من خلال توفير شواطئ متكاملة ومزودة بمرافق ترفيهية، ورياضية، واستثمارية، وفق أعلى المواصفات التي تعزز موقع دبي على خريطة السياحة العالمية، وتؤكد مدى حرصها على توفير كل المقومات التي تعزز من جودة الحياة والرفاهية للجميع.

وتبلغ مساحة شاطئ كورنيش الممزر 125 ألف متر مربع وعرضه 80 متراً، حيث سيضم شاطئاً عاماً مُخصصاً للسيدات، وسيكون متاحاً للسباحة الليلية، وفق تصميم يراعي أرقى المعايير العالمية، ويحقق متطلبات الخصوصية والأمان، حيث سيُحيط بالشاطئ سور لضمان الخصوصية التامة للسيدات، وبوابة مؤمنة للدخول إلى الشاطئ، كما سيُجهز شاطئ كورنيش الممزر للسيدات بكل المرافق التي تلبي احتياجاتهن، إضافة إلى نادٍ رياضي وخدمات تجارية ومناطق ألعاب للأطفال.

إلى جانب ذلك، سيضم الشاطئ العام على كورنيش الممزر مسارات للجري والمشي والدراجات الهوائية بطول 1000 متر، وستكون جميعها متصلة بشاطئ خور الممزر وحديقة الممزر كأول تصميم من نوعه في المنطقة يجمع ما بين مسارات الشواطئ والحدائق، ما يوفر تجربة فريدة لزوار المنطقة، إضافة إلى مسطحات خضراء مصممة وفق أفضل معايير الزراعة التجميلية، وسيشمل منطقة مخصصة للفعاليات والأنشطة الموسمية بمساحة 5000 متر مربع، وأخرى لألعاب التزلج بمساحة 2000 متر مربع، ومناطق ألعاب للأطفال والاستراحات والجلسات الشاطئية.

أما بالنسبة للمرافق والخدمات، فستعزز بلدية دبي البنية التحتية والخدمية لشاطئ كورنيش الممزر بمرافق خدمية وصحية عامة مصممة بمعايير عالمية تحقق الانسيابية مع شكل الشاطئ، ستشمل دورات مياه، وغرف تبديل ملابس ومناطق استحمام خارجية وداخلية، فضلاً عن مرافق وخدمات متكاملة لأصحاب الهمم، ومبنى إداري يشمل غرفة التحكم والإسعافات الأولية، إلى جانب الخدمات والأنظمة الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإدارة وتشغيل الشواطئ مثل كاميرات المراقبة، وأنظمة الإنقاذ لحالات الغرق، وتنظيم الكثافة البشرية، وخزائن أمتعة ذكية.

كما ستراعي أعمال التطوير على كورنيش الممزر تهيئة الشاطئ لتعزيز الاستثمار وتطوير الأعمال، وذلك من خلال إضافة عناصر استثمارية تضم مطاعم وخدمات مُطلّة على الواجهة البحرية، وجلسات شاطئية، ومساحات مخصصة لبيع الأطعمة والمنتجات الغذائية ومنافذ بيع المستلزمات الشاطئية.

وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، بدر أنوهي، مواصلة العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، مشيراً إلى أن بلدية دبي تلتزم بتوفير كل المقومات وتطوير البنى التحتية التي تواكب طموحات دبي المستقبلية، وترسخ مكانتها الريادية في مختلف المجالات الحيوية، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

. %45 نسبة إنجاز أعمال تطوير المرحلة الأولى على شاطئ خور الممزر.

. مساحة شاطئ كورنيش الممزر تبلغ 125 ألف متر مربع وعرض 80 متراً.