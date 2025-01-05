محمد بن راشد يعتمد حزمة مشاريع إسكانيّة تشمل بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، حزمة مشاريع إسكانية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب على بناء حياتهم، وتشمل الحزمة بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في دبي، بقيمة إجمالية تصل إلى 5.4 مليارات درهم، وذلك دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس: "دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة … اعتمدنا اليوم حزمة مشاريع إسكانيّة تشمل بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في دبي بقيمة 5.4 مليار درهم .. وستكون أولوية التخصيص في بعض هذه المشاريع للمشاركين في مبادرة أعراس دبي".

وأضاف سموه: "الهدف تشجيع الشباب على الزواج .. والهدف توفير السكن الكريم للأسر .. والهدف تسهيل الحياة ورفع جودتها لشبابنا المقبلين على الحياة".

وأكد سموه قائلا: "سنستمر أنا وهند بنت مكتوم وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد في دعم كل ما يسهم في ازدهار واستقرار وراحة أبنائنا المواطنين".