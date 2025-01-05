«دبي لرعاية النساء والأطفال»: شكراً الشيخة هند.. عنوان للوفاء وقيم العطاء

رفعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وبهذه المناسبة الوطنية، أشادت المؤسسة بالدور الريادي الذي لعبته حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في تعزيز قيم الأسرة وتماسك المجتمع. وقالت المؤسسة: «لقد كانت سموها ولاتزال نموذجاً يحتذى به في القيادة الإنسانية ودعم المبادرات المجتمعية التي تعزز رفاه الأسرة واستقرارها».

وقالت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة شيخة سعيد المنصوري: «إن سمو الشيخة هند بنت مكتوم تمثل رمزاً استثنائياً للعطاء والتفاني. لقد كرّست جهودها لتعزيز النسيج الاجتماعي الإماراتي من خلال مبادراتها الهادفة إلى دعم الأسرة وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة. إن بصمتها واضحة في مبادرات إنسانية واجتماعية عديدة، مثل بنك الإمارات للطعام الذي يعكس نهجها في تحقيق التوازن بين الابتكار والعمل الإنساني».

وأضافت: «إن الدور الذي تؤديه سموها في تعزيز مكانة الأسرة كأساس لبناء المجتمع يشكل مصدر إلهام لنا جميعاً، فنهجها المتوازن ورؤيتها الثاقبة يعكسان التزاماً عميقاً بالارتقاء بحياة الإنسان وتعزيز الروابط الأسرية».

وتابعت: «إننا في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال نفخر بالاقتداء بنهج سمو الشيخة هند، الذي يؤكد أن استقرار الأسرة وازدهارها هما أساس مجتمع قوي ومتماسك. إن جهود سموها تمثل خارطة طريق للأجيال القادمة لتبني قيم العطاء والريادة المجتمعية».