«شكراً الشيخة هند» تزيّن شوارع دبي

زيّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شوارع الإمارة الرئيسة بشعار حملة «شكراً الشيخة هند»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عرفاناً وشكراً لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقديراً لإنجازات سموها الاستثنائية ومسيرتها في العطاء ودورها الملهم في ترسيخ قيم الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي، ومساندة ومعاونة سموه في تنشئة أنجالهما، فهي رفيقة درب سموه في الخير والعطاء.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد استثنائي في التنمية الشاملة وتطوير منظومة العمل الحكومي. كما أنه نموذج للعطاء الإنساني الذي وصل للمحتاجين في مختلف دول العالم.

وأضاف أن سموه كرّس حياته لخدمة الإنسان وتحقيق السعادة للجميع، وجعل من دبي مدينة المستقبل، ومن أفضل المدن للحياة فـي العالم، ووجهة رئيسة لرواد الأعمال والاقتصاد، مؤكداً أن سموه بات نموذجاً ملهماً للجميع في بناء الأجيال وقيادات المستقبل.

وقال الطاير إن تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مناسبة يوم الجلوس، لشكر سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم (أم الشيوخ)، هو قمة الوفاء والمحبة، لمن كانت رفيقة دربه طوال السنوات الماضية، كانت خلالها الزوجة والصديقة، والأم والمربية لأنجاله وكريماته، مؤكداً أن هذه المبادرة الكريمة من سموه، هي تطبيق فعلي لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، حيث أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم خيراً بالنساء، وقال: «استوصوا بالنساء خيراً»، وهي دعوة من سموه لأبناء المجتمع، لتقدير زوجاتهم، والثناء عليهن والرفق بهن.

وأضاف أن سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، جديرة بهذا الثناء والتقدير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهي إلى جانب دورها زوجة لقائد استثنائي، وأماً لأنجاله وكريماته، تؤدي دوراً مجتمعياً كبيراً، ولها إسهامات في العمل الإسلامي والإنساني، حيث ترأس سموها بنك الطعام الذي يتولى توزيع ملايين الوجبات سنوياً على الفقراء والمساكين في مختلف دول العالم، وكذلك رعايتها للأيتام والأطفال، والمبادرات الداعمة لتعزيز الترابط الأسري والاجتماعي.

مطر الطاير:

. محمد بن راشد كرّس حياته لخدمة الإنسان وتحقيق السعادة للجميع.