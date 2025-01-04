حمدان بن محمد: فوز بحريني مستحق وأداء عماني جميل وتحية للكويت على التنظيم الرائع

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في منشور بحساب سموه على منصة "إكس": "مبروك للمنتخب البحريني تحقيق لقب كأس الخليج 26 … فوز مستحق وأداء مميز وروح قتالية عالية تستحق الإشادة، كذلك نشكر نجوم المنتخب العُماني على الأداء الجميل، وتحية للكويت على هذا التنظيم الرائع".

وختم سموه بالقول: :ويبقى خليجنا واحد وفرحتنا واحدة… ومبروك لكل شبابنا".